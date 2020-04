Le Chan 2020 aurait pu commencer, ce samedi 4 avril à Yaoundé, avec l’affiche Cameroun-Zimbabwé mais la compétition a été reportée à cause de la pandémie du coronavirus qui touche de plein fouet le monde entier.

Le stade Omnisports Ahmadou Ahidjo de Yaoundé aurait pu être en pleine effervescence ce samedi à l’occasion de l’ouverture du Chan 2020 mais il y règne plutôt un silence de mort. La faute au coronavirus. A cause de ce virus, la compétition qui devrait se dérouler au Cameroun du 4 au 25 avril a été reportée. Le doute a persisté mais la Caf a finalement décidé de reporter l’événement dans l’espoir de l’organiser dans quelques mois.

Si la Caf a indiqué, par la voix de Ahmad Ahmad, qu’il était trop tôt pour prendre une quelconque décision, il a par contre déclaré, dans les colonnes du quotidien Le Monde, qu’il serait impossible de voir le Chan 2020 se tenir «au Cameroun aux mois de juin et juillet, en raison des conditions météorologiques».

Après le retrait de l’organisation de la Can 2019 suite à des retards concernant la livraison des infrastructures, le Cameroun n’est donc pas loin de connaître le même sort au sujet du Chan.

Cette fois, il ne s’agit pas d’une incapacité du pays des Lions Indomptables à accueillir l’événement. Mais plutôt des contraintes liées à la pandémie du Covid-19. Ainsi, si le mal devait être déclaré vaincu cette année, il serait possible de voir la compétition être transférée dans un autre pays. Et d’ailleurs le Malgache n’exclut pas l’hypothèse d’un Chan en 2021.

Les éliminatoires ne reprendront pas en juin

«Notre volonté, c’est de jouer toutes les compétitions dont, bien sûr, le Chan. Il est évidemment bien trop top pour décider à quel moment en 2020 ou en 2021. La seule chose qui me semble évidente, c’est que le Chan ne pourra pas avoir lieu au Cameroun aux mois de juin et juillet, en raison des conditions météorologiques», a-t-il indiqué. Par contre, la phase finale de la Can 2021 est maintenue pour les mois de janvier et février au Cameroun, a rassuré Ahmad Ahmad. Qui informe que les éliminatoires de la Can 2021 ne reprendront pas au mois de juin. La Fifa a décidé d’un report de tous les matchs internationaux prévus initialement en juin, se conformant ainsi aux recommandations de son groupe de travail chargé de traiter les conséquences de la pandémie du Covid-19 sur le football.

Avec actucameroun