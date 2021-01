Malgré les mauvais résultats obtenus en matchs de préparation (2 défaites et 1 nul) contre des Nations qualifiées, le Cameroun compte sur la loi du domicile pour faire un bon Championnat d’Afrique des Nations (Chan).

Les questions qui entourent l’Equipe nationale locale du Cameroun sont si nombreuses, à quelques jours du coup d’envoi du Championnat d’Afrique des Nations (Chan). Après une préparation peu réjouissante, les signes d’une débâcle annoncée semblent au vert. La bande à Jacques Zoua ne rassure pas.

Les joueurs n’ont pas disputé le moindre match de championnat depuis le mois mars 2020. Résultat : le staff technique tâtonne, les joueurs, eux, marquent peu (2 buts lors de leurs 3 derniers matchs amicaux internationaux) et encaissent beaucoup plus (5 buts au cours desdits matchs). Des performances qui ont souvent poussé le public camerounais à huer ses propres joueurs ces derniers temps.

Eviter d’être ridicules. C’est sans doute ce que se disent les joueurs camerounais. Arrivés derniers de leur groupe lors de la précédente édition du Chan, les Lions Indomptables locaux croient pourtant en leurs chances d’accéder au moins aux quarts de finale du tournoi.

«Les matchs amicaux sont différents de ceux de compétition. En compétition, c’est parfois l’équipe la plus déterminée qui s’impose. Nous devons nous conduire comme des Lions Indomptables en nous donnant à fond à chaque match. Notre pays a beaucoup investi pour accueillir ce tournoi. Il n’est pas question de réduire ces efforts à néant. Nous allons tout donner», a indiqué le capitaine de la sélection, Jacques Zoua.

Le ministre des Sports : «Le Cameroun organise le Chan pour le gagner»

Champion d’Afrique avec l’Equipe nationale sénior en 2017, l’ex-joueur du Fc Viitorul a été appelé en renfort. Son expérience et son talent peuvent s’avérer être des atouts pour le Cameroun.

Il a apporté du rythme et sa présence dans l’équipe est un motif d’encouragement pour ses coéquipiers qui parlent du Chan comme d’une mission commando. Celle-ci commence dans un groupe A relativement prenable avec des Nations comme le Zimbabwe et le Mali, deux pays qui n’ont également pas lancé leurs championnats respectifs, et le Burkina Faso.

Notons que le ministre des Sports, le Pr Narcisse Mouelle Kombi, était dans la Tanière des Lions Indomptables A le 12 janvier 2021 pour leur apporter son soutien, celui du Peuple camerounais. Il s’est rendu au stade annexe N1 où s’entraînent les joueurs. Par la suite, il a échangé avec les joueurs et le staff technique.

Tout en leur rappelant que «le Cameroun organise le Chan pour le gagner», dans son discours galvaniseur, il n’a pas oublié de motiver et remobiliser le staff technique des Lions Indomptables A.

Avec actucameroun