Pour le remplacement des permis de conduire «support papier rose» par les permis numérisés dont les détenteurs sont domiciliés dans la région de Dakar, le dernier délai est fixé au 31 décembre 2019. Pour ceux qui sont domiciliés dans les 13 autres régions du Sénégal, le dernier délai pour le remplacement de document support papier rose par les nouveaux numérisés est arrêté au 27 juillet 2020. C’est du moins la décision qu’a prise hier, la Direction des transports routiers du ministère des Infrastructures, des transports terrestres et du désenclavement, à l’issue de la réunion du comité technique. Ledit comité regroupe des agents de la Dtr et des opérateurs techniques privés.

La Dtr annonce ainsi la parution «d’un arrêté déclarant le permis de conduire ‘’support papier rose’’ non valide aux dates indiquées ci-dessus». Par conséquent, avertit la Dtr, si un conducteur est contrôlé par un agent des Forces de l’ordre et de sécurité et qu’il ne présente pas un permis numérisé, l’article 1 du Code la route lui sera appliqué (retrait du permis de conduire ; amende allant de 20 000 à 500 000 francs Cfa ; possibilité d’une peine d’emprisonnement allant de 6 mois à 2 ans).

Conscient du rush observé en septembre à l’annonce de la fin de la période de remplacement, le comité technique dit avoir mis en place des effectifs permettant d’absorber les demandes dans de meilleures conditions.