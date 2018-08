L’information a été rendue publique depuis le samedi dernier. Les deux personnages principaux du groupe de presse monté par Youssou Ndour ont déposé leur démission. Plusieurs rumeurs non encore confirmées les donneraient partant vers une nouvelle télé en voie de création. Le Quotidien préfère, en l’état actuel des choses, reprendre in extenso le communiqué publié depuis avant-hier sur le site d’igfm.sn.

Igfm, le site du Groupe futurs médias, a publié le samedi dernier un communiqué qui déclarait que «le président du Groupe futurs médias Youssou Ndour, le directeur général Mamoudou Ibra Kane et le directeur de la Radio futurs médias Alassane Samba Diop informent le public de la fin de leur collaboration au niveau du Groupe futurs médias.

Mamoudou Ibra Kane et Alassane Samba Diop ont, en effet, informé Youssou Ndour, lors d’une rencontre, de leur décision de démissionner du Groupe futurs médias pour lancer un nouveau projet médiatique.

Ils ont tenu à lui rendre un vibrant hommage et adressé leurs vifs remerciements au président du Conseil d’administration, Youssou Ndour, pour sa vision, les valeurs partagées et sa grande ambition pour le groupe, devenu en 15 ans d’existence un leader incontestable dans l’espace médiatique sénégalais et dans la sous-région.

Mamoudou Ibra Kane et Alassane Samba Diop ont remercié l’ensemble de leurs collaborateurs pour la qualité de leur travail et leur engagement au sein de la famille Gfm.

Le président Youssou Ndour, pour sa part, s’est félicité de la collaboration et des performances de MM. Kane et Diop qui ont permis d’atteindre ce résultat hautement appréciable autour d’un pacte scellé depuis le début. Conformément à sa vision, il a formulé à leur endroit des prières de succès dans leur nouveau projet».

Des bruits non encore confirmés, provenant des personnes à l’intérieur du Groupe futurs médias, insistaient que l’animateur vedette de la chaîne, Boubacar Diallo, dit Dj Boub’s, serait également sur le point de déposer sa démission pour aller vers d’autres cieux. Les jours à venir nous en apprendront sûrement un peu plus.