«La situation que nous traversons actuellement est inédite. Le monde est menacé et l’humanité en péril. Quasiment tous les pays sont touchés par le coronavirus et les morts se comptent par milliers. La situation dans les pays européens tels que l’Italie, l’Espagne, la France entre autres doit nous servir d’avertissement.» Cette sortie de Cheikh Baba Diallo, guide religieux à Kabatoky, est un message fort, délivré aux Sénégalais dans ce contexte de propagation du coronavirus. Selon lui, cette «situation commande une discipline de comportement exemplaire de la part de tous les citoyens. Plus que jamais, nous devons faire preuve de discipline, de cohésion et de solidarité pour faire face à cette crise». Il invite les Sénégalais «à scrupuleusement respecter les consignes données par les autorités sanitaires» et «à méditer sur notre modèle de société et le sens que nous donnons à notre existence. Cette introspection est nécessaire pour préparer l’après-crise. C’est dans cet esprit que j’invite les jeunes à penser à une construction d’un nouveau monde».