Le patron de Liverpool, Jurgen Klopp, a révélé que Sadio Mané avait été remplacé contre Chelsea après avoir contracté une blessure suite à un coup reçu.

Le Sénégalais a été remplacé par James Milner à 20 minutes du terme à Stamford Bridge. Cela n’a pas affecté les Reds, qui ont su conserver une avance de 2-1 pour afficher le plein en Premier League cette saison. Trent Alexander-Arnold et Roberto Firmino ont marqué les buts et Klopp était satisfait de la performance malgré l’inquiétude suscitée par Mané.

«Il fallait faire sortir Sadio»

L’Allemand a déclaré sur Sky Sports : «Sadio Mané a reçu un vilain coup. C’était un coup à l’os, autour du genou et une jambe morte. C’est une combinaison terrible. Il a tout essayé mais je pense que vous avez vu, il y avait une situation de contre-attaque où il a vraiment essayé et je dirais que dans un autre jour et sans sa jambe morte il contrôle cette balle. Mais là aucune chance. Ensuite, nous nous sommes dit qu’on devait le faire sortir et je l’ai changé. C’est ça», révèle le technicien allemand. Qui rassure : «Il va bien mais il fallait le remplacer pour plus de prudence. Vous ne gagnerez jamais à Chelsea sans mettre en place un changement approprié et nous l’avons fait aujourd’hui.»

La victoire de Liverpool signifie que leur avance en tête du classement revient à cinq points. Cette saison, cela fait donc six victoires en six journées, et personne n’arrive à suivre la cadence, puisque City, qui a démoli 8-0 Watford samedi, est à cinq points, déjà.