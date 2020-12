Auteur d’un début tonitruant avec Chelsea, Edouard Mendy commet ses premières erreurs en Premier League.

Recruté par Chelsea en provenance de Rennes l’été dernier, le portier international sénégalais a surpris plus d’un par son état de forme. Edouard Mendy a été exceptionnel en étant imparable dans les cages des Blues. Il a enchaîné des matchs sans encaisser de buts. Il est redescendu de son nuage.

Après la belle forme, Edouard Mendy est déjà dans le dur. Fautif sur l’ouverture du score contre Leeds United lors de la précédente journée, le Lion récidive face à Everton. Une faute sur Calvert-Lewin dans la surface de réparation. Une mauvaise sortie qui coûte les trois points à son équipe. Puisque le penalty a été transformé par Gylfi Sigursson. Deux erreurs successives, l’ancien gardien de Rennes fait face à sa première période difficile en Angleterre. A lui de relancer la machine.

Lampard défend Edouard Mendy

Après la rencontre, l’entraîneur des Blues, Frank Lam­pard, a cependant refusé d’accabler l’international sénégalais. «Il est fantastique depuis qu’il est ici et je ne pense pas que ce soit seulement son erreur. La mentalité de l’équipe pour gérer les deuxièmes ballons en début de match n’était pas bonne», a mis en avant le technicien en conférence de presse pour absoudre son portier. L’ancien Rennais appréciera.

Petr Cech va rejouer !

A 38 ans, Petr Cech joue un rôle déterminant dans le quotidien de Chelsea. Conseiller technique, impliqué dans le recrutement estival des Blues, l’ancien portier du Stade Rennais figure également dans la liste des joueurs qualifiés en Premier League en tant que cinquième gardien. Mais le principal protagoniste s’apprête à rechausser les crampons après avoir pourtant tiré sa révérence lors de la finale de Ligue Europa en 2019. Le Telegraph révèle ainsi que Cech va donner un coup de main à l’équipe U23 des Blues ce lundi face à Tottenham. La raison de ce retour sur les pelouses anglaises ? Le gardien titulaire Lucas Bergstrom a déjà joué samedi avec les U18 de Chelsea, et on ne veut pas prendre le moindre risque en le faisant enchaîner 48 heures plus tard. Pour rappel, Petr Cech continue de s’entraîner avec l’équipe première des Blues et se montre plutôt affûté.

wdiallo@lequotidien.sn

(Afriquesports et Afrik-foot)