L’épidémie causée par le coronavirus 2019-nCov, qui affecte surtout la Chine, a entraîné le report de plusieurs compétitions sportives prévues dans ce pays, selon des médias chinois. Le démarrage de la Ligue chinoise de football, prévu le 22 février, a été reporté sans qu’une nouvelle date ne soit annoncée.

Le début de la saison de football 2020 sera reporté, «pour toutes les compétitions» et «à tous les niveaux», afin de protéger les joueurs et le public, selon les mêmes sources.

En raison des gros salaires payés par les clubs du pays, plusieurs footballeurs professionnels évoluant dans des championnats européens ont rejoint la Chine durant ces dernières années. La SuperCoupe, qui annonce le démarrage officiel de la saison de football dans ce pays d’Asie, devait démarrer le 15 février à Guangzhou (sud), mais il a été reporté, selon la presse chinoise.

A cause du Coronavirus, la Confédération asiatique de football (Afc) est, elle aussi, obligée d’inverser les rencontres des clubs chinois en Ligue asiatique des Champions. Quatre clubs chinois, le Beijing Guoan, le Shanghai Spig, le Shanghaï Shenhua et le Guangzhou Evergrande doivent prendre part à cette compétition de l’Afc.

Prévus du 13 au 15 mars à Nankin, dans l’Est de la Chine, les Championnats du monde d’athlétisme en salle ont été reportés à l’année prochaine, a annoncé mercredi Worlds Athletics, la Fédération internationale d’athlétisme.

Le Coronavirus 2019-nCov a fait au moins 106 morts et contaminé 4515 personnes en Chine, annonce l’agence Chine Nouvelle sur la base d’un bilan publié lundi par les autorités chinoises. Le virus s’est propagé en dehors de la Chine. Cinq cas ont été recensés en France, selon les médias de ce pays.

