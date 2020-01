Très performant avec Wolverhampton en Premier League, Adama Traoré est en passe de devenir un international. Mais pour quelle sélection ? C’est la grande interrogation. D’origine malienne, mais né en Espagne, l’ailier de 23 ans est entre les Aigles et la Roja. Tout récemment, le Mali s’est approché de lui sans que la fumée blanche ne soit sortie. Dans la foulée, Traoré a été convoqué par la sélection espagnole. Mais pour cause de blessure, le joueur n’a pas pu honorer cette convocation et est toujours à la case départ. Interrogé sur son choix entre le Mali et l’Espagne, le joueur formé au Fc Barcelone s’est montré évasif. «A propos du Mali, ils sont venus chez moi. Nous avons parlé et après cela le gars a pris une photo en me donnant un maillot du Mali… Avec l’Espagne, je n’y suis pas allé parce que j’étais blessé. Quand le moment sera venu, vous verrez pour quelle équipe je décide. Mais si l’Espagne revient, je serai en mesure d’aller m’entraîner avec la Roja», a-t-il affirmé. Avant de conclure : «Ma mentalité est de travailler pour l’équipe et les performances en club me donnent une chance avec deux sélections et j’en suis heureux. Je suis reconnaissant d’avoir cette chance avec deux sélections, l’Espagne où je suis, né et le Mali où se trouvent mes origines.» Cette saison, Adama Traoré est à 4 buts et 4 passes décisives en 20 apparitions en Premier League.

