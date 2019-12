Si les internautes ont été choqués de voir Sadio Mané à la 4e place, et certains de dire qu’il est au pied du podium juste pour la couleur de sa peau. Ils ne sont qu’au début de leur surprise avec les votes des journalistes africains qui visiblement ont préféré d’autres à sa place.

Avec le Ballon d’Or 2019, on aura tout vu et tout vécu. Le dénouement hier de cette 64e édition a classé Messi 1er, Virgil Van Djik 2e, Christiano Ronaldo 3e et Sadio Mané 4e. Un choix illogique, scandaleux, raciste…. Les commentaires ne manquent pas. Raciste ? Peut-être ! Mais pour qui l’Afrique a voté ?

Sur 49 rédactions africaines, seuls 12 l’ont désigné premier

Sur les résultats des votes, on remarque que Sadio Mané est le 2e choix de l’Afrique. Sur 49 rédactions africaines votantes, le finaliste de la coupe d’Afrique des nations n’est que 12 fois premier sur le top 5 des votes des journalistes africains soit un ratio faible de 24% ; là ou Messi est choisi 17 fois. Et 15 fois absent du podium soit un pourcentage fort de 31%.

Sur le même tableau des votants du continent africain, Sadio Mané est seulement désigné Ballon d’Or par les pays suivants : Algérie, Bénin, Burkina Faso, Cap-Vert, Djibouti, Gabon, Gambie, Guinée, Niger, Sénégal, Rd Congo, République Centra­fri­caine.

D’autres pays ne l’ont pas mis sur le podium : Afrique du Sud, Angola, Cap-Vert, Erythrée, Ethiopie, Ghana, Guinée Equa­to­riale, Malawi, Nigeria, Seychelles, Tchad et le Togo. Pis, 3 pays africains ne l’ont pas retenu sur leurs choix (top 5) : Kenya, Mozambique et Tunisie. Les autres pays ont voté Virgil Van Djik ou Lionel Messi comme Ballon d’Or.

Avec toute la campagne sur le Ballon d’Or et l’Afrique animée par des journalistes noirs et blancs, en fin de compte des spécialistes du ballon rond, la conclusion est que Sadio Mané n’a pas fait l’unanimité chez lui. Il n’a même pas reçu la moitié du soutien du continent africain. Ce qui en fin de compte ne lui a pas donné le poids nécessaire malgré qu’il ait fait la meilleure année civile.

Au moment donc où l’Europe et les autres continents ont les yeux rivés sur leurs compatriotes, l’Afrique elle, minée par des tares psychologiques, a voté Lionel Messi sans sourciller….

Notons que pour arriver à ce sacre, 176 journalistes du monde entier avaient été réquisitionnés pour désigner leur favori pour ce titre personnel. Et, surprise de taille, l’Afrique, qui avait deux joueurs pouvant prétendre au Ballon d’Or, Mané et Mohamed Salah, a préféré jeter son dévolu sur Lionel Messi. A l’arrivée, pour le vote africain, Messi a recueilli 187 voix, devant Sadio Mané (170) et Van Dijk qui complète le podium avec 154 votes.