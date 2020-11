Bataille à trois pays pour le talent de Schalke, Malick Thiaw : la Finlande, le Sénégal et l’Allemagne le veulent pour leur Equipe nationale !

Trois pays s’arrachent le jeune talent de Schalke, Malick Thiaw. La Finlande, le Sénégal et l’Allemagne jouent des coudes pour faire nationaliser le jeune défenseur de 19 ans. En effet, le footballeur de l’équipe allemande est né à Düsseldorf, d’un père originaire du Sénégal et d’une mère finlandaise.

L’embarras du choix

Donc, Thiaw qui serait éligible pour jouer pour les trois nations n’a plus que l’embarras du choix. Il ne voulait pas s’engager pendant la trêve internationale actuelle. Et selon les informations de Bild, le jeune talent tend vers les U-21 allemands. Mais il est aussi sur les tablettes de la sélection finlandaise. La Fédération sénégalaise de football a également déjà contacté le père de Thiaw.

Malick Thiaw (1,91 m) a fait ses débuts en Bundesliga la saison dernière peu de temps avant l’interruption du championnat. Il a été titularisé pour la première fois cette saison lors de la défaite 0-3 de Schalke contre le Borussia Dortmund. Une semaine plus tard, il a réussi à marquer son premier but en Bundesliga contre le VfB Stuttgart.

Ce défenseur central de 19 ans, coéquipier en club de Salif Sané, passionne aujourd’hui les dirigeants de Schalke. «Il fait très, très bien son travail», déclare l’entraîneur Manuel Baum, un fan avoué de Thiaw, tout comme les entraîneurs nationaux.