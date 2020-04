Le meneur de jeu de Manchester City, Kevin De Bruyne, a nommé l’attaquant de Liverpool, Sadio Mané, comme le joueur qui devrait remporter le titre de meilleur joueur de la Premier League de la saison 2019/20.

Les prix annuels de l’Association des footballeurs professionnels (Pfa) auraient dû avoir lieu le 26 avril, mais ont naturellement été reportés avec le reste de la campagne en raison de la propagation du coronavirus (Covid-19) à travers le monde.

Et ce n’est plus un secret, Sadio Mané est le grand favori pour le titre du meilleur joueur de la saison en Angleterre. Exceptionnel tout au long de la saison, l’attaquant de Liverpool est en concurrence avec le champion en titre de la Premier League, Kevin De Bruyne.

Mais De Bruyne pense que l’international sénégalais de Liverpool mérite le prix de meilleur joueur de la Premier League pour cette présente saison bloquée à cause du coronavirus.

Interrogé par BT Sport sur le nom de celui qui devrait remporter ce titre, le milieu offensif de City vote pour l’attaquant des Reds : «Je dirais Sadio Mané. Il a été très important pour Liverpool cette année. Donc si je devais choisir quelqu’un, j’aurais choisi Mané», confie Kevin De Bruyne, auteur de 16 passes décisives en Premier League. «Je pense qu’il a été le package total pour Liverpool cette année», a ajouté le joueur belge.

Potentiel champion d’Angle­-terre, Sadio Mané a inscrit 14 buts et délivré 9 passes décisives. Il est également plébiscité meilleur joueur de la saison par The Guardian et SkySports.

Même confiné, Mané reçoit une distinction

Sadio Mané n’est pas un joueur comme les autres. Dans cette période de crise sanitaire, il est probablement l’un des footballeurs les plus heureux puisqu’il reçoit une distinction honorifique, malgré que la Premier League se soit arrêtée depuis plusieurs semaines.

Le samedi 15 février 2020, Mané a encore fait parler son génie créateur. De retour de blessures et quelques minutes après son entrée en jeu face à Norwich, l’international sénégalais a sorti Liverpool d’un gros pétrin. Alors que son équipe se heurte à une défense regroupée des Canaries, l’ancien Messin entre et trouve la faille suite à un enchaînement très rapide. Ce but a permis aux Reds de gagner sur la plus petite des marques et de lui faire gagner un trophée.

Cette réalisation est désignée la meilleure du mois de février par le média BBC Merseyside Sport. Il l’a fait savoir sur son compte Twitter, il y a quelques minutes. Les bonnes œuvres suivent désormais partout Sadio Mané. Même s’il est inactif. Comme quoi…