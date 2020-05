Dans le cadre d’un entretien mené par le magazine britannique SPORTbible, la superstar sénégalaise de Liverpool, Sadio Mané, a dévoilé les noms des cinq meilleurs joueurs de l’histoire, selon lui. Parmi eux, l’ancien attaquant des Lions El Hadji Diouf.

Si par humilité le Ballon d’or africain 2019 n’a pas mentionné son nom, Sadio Mané a dressé une liste assez subjective en nommant notamment ses deux idoles de jeunesse. Dans ce top 5 des meilleurs joueurs de l’histoire, l’enfant de Bambali a également cité les noms de deux légendes africaines : le Sénégalais El Hadji Diouf et le Camerounais Samuel Eto’o. Afrique Sports vous révèle le «5 majeur» des meilleurs joueurs de l’histoire, selon Sadio Mané :

1 – Ronaldinho (Brésil)

Considéré comme un joueur atypique, Ronaldinho s’est réellement imposé en Europe, avec ses dribbles fulgurants, sa conduite de balle incroyable et ses facultés sur le terrain. Ces qualités lui ont valu de remporter le prix du meilleur footballeur de l’année Fifa (2004 et 2005), le Ballon d’or (2005), le prix du meilleur joueur Fif Pro (2005 et 2006), mais aussi le Ballon d’or brésilien en 2012. En 2009, il est élu joueur de la décennie.

2 – El Hadji Diouf (Sénégal)

Ballon d’or africain en 2001 et 2002, meilleur joueur de la Can 2002, 7e meilleur joueur de la Coupe du monde 2002. Retenu le 4 mars 2004 à Londres sur la liste Fifa 100 des 125 plus grands joueurs encore vivant, dévoilée par le légendaire footballeur Pelé et la Fifa. Meilleur footballeur sénégalais des 50 dernières années en 2007. 16e meilleur footballeur africain de tous les temps en 2007. Meilleur joueur des Bolton Wanderers lors de la saison 2006-2007. Il n’en fallait pas plus pour que El Hadji Diouf soit vu par Mané comme un modèle à suivre sur le terrain.

3 – Samuel Eto’o (Cameroun)

Légende du football camerounais, Samuel Eto’o a surtout brillé sur le continent grâce à ses 4 Can remportées avec le Cameroun. En Europe, c’est au Fc Barcelone qu’il s’illustre au monde comme l’un des meilleurs No 9 de l’histoire du football.

4 – Yaya Touré (Côte d’Ivoire)

Nommé joueur africain de l’année quatre années consécutives, de 2011 à 2014, Yaya Touré est une légende. Ses performances ont attiré l’attention de l’Europe et il a évolué pour plusieurs clubs dans six pays différents. Touré a joué à Beveren en Belgique, au Metalurg Donetsk en Ukraine, à l’Olympiakos en Grèce et à l’As Monaco, en France. En 2007, Touré signe à Barcelone, en Espagne. Il y joue plus de 100 matchs et fait partie de l’équipe historique qui a remporté six trophées en 2009.

5 – Lionel Messi (Argentine)

Seul footballeur sextuple Ballon d’or et Soulier d’or européen, Messi est considéré comme l’un des meilleurs footballeurs de l’histoire. Joueur créatif complet, il est un buteur prolifique, détenteur de nombreux records : sextuple vainqueur du Pichichi, il est le meilleur buteur de l’histoire du championnat d’Espagne, du Fc Barcelone, de la sélection argentine et le deuxième meilleur buteur de l’histoire de la Ligue des champions. Auteur de plus de 700 buts, Messi c’est du pur génie.