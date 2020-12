Abdoulaye Diop, ministre de la Culture et de la communication, l’ambassadeur d’Italie au Sénégal et l’Institut italien de la culture ont rendu un hommage à l’un des plus grands cinéastes du monde, Federico Fellini, né le 20 janvier 1920, il y a exactement 100 ans.

Le monde célèbre cette année le centenaire de la naissance du réalisateur italien Federico Fellini. A cette occasion, l’Institut italien avait reçu une réponse enthousiaste des réalisateurs sénégalais dans le cadre d’un concours visant à produire une œuvre inspirée du grand maitre italien. La lauréate de ce concours, Khadidiatou Sow, a ainsi présenté Anita. «Ce film, réalisé et produit dans le cadre de la célébration du centenaire de la naissance du cinéaste italien de renommée mondiale, Federico Fellini, constitue un plan symbolique de l’excellence des relations entre le Sénégal et l’Italie», explique Abdoulaye Diop, ministre de la Culture et de la communication. «Ce court métrage sénégalais, Anita, que nous avons visionné est un hommage et un témoignage fort à Federico Fellini et à tous les cinéastes pionniers comme Sembene Ousmane, Djibril Diop Mambety, qui se sont consacrés à la défense de la liberté d’expression créative, guidés en cela par une éthique, un courage indéfectible, un professionnalisme irréprochable autant que par des compétences, des valeurs humaines et morales reconnues», poursuit-il. A son tour, la réalisatrice Khadidiatou Sow dit être très contente de pouvoir réaliser ce court métrage. «J’aime beaucoup les films de Federico Fellini. J’aime bien son univers. J’ai vu pas mal de films de lui. Donc, je me suis dit qu’il faut écrire une histoire africaine, mais qui aura plusieurs clins d’œil de film de Federico Fellini. Et c’est pourquoi j’ai écrit l’histoire de Anita. C’est vrai qu’on a des idées, on écrit des histoires, mais tout le monde sait que c’est très difficile de réaliser un film parce que le plus souvent, ça demande beaucoup de moyens. C’est un petit film, mais il y a beaucoup de gens qui ont travaillé dessus pour qu’on puisse avoir de bon résultat», souligne la réalisatrice, lauréate du Festival de Clermont-Ferrand en 2017 dans la section du Meilleur court métrage africain. Fellini est né à Rimini le 20 janvier 1920 et est décédé à l’âge de 73 ans. Cette année marque donc le 100ème anniversaire de sa naissance.