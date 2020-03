C’est désormais officiel. Le président de la Ligue professionnelle de football et lieutenant de Sidy Diallo se lance dans le grand bain. Sory Diabaté est candidat dans la course à l’élection du futur président de la Fédération ivoirienne de football (Fif). Il se positionne comme un adversaire de taille pour le candidat Didier Drogba.

Sory Diabaté est officiellement candidat à la présidence de la Fédération ivoirienne de football (Fif). Le numéro 2 de cette institution a décidé de prendre le taureau par les cornes, depuis le départ de Sidy Diallo qui ne souhaite pas briguer un troisième mandat à la tête de l’instance dirigeante du football en Côte d’Ivoire. Il a annoncé sa candidature ce samedi 29 février, en marge de la rencontre entre le président sortant et les présidents de clubs à Grand-Bassam.

Cette candidature a fait grand bruit dans le milieu du football ivoirien. Pour cause, Sory Diabaté, le vice-président de la Fif, part sans avoir eu réellement le cautionnement et le soutien de Sidy Diallo, qu’il a rejoint en 2011 à la tête de la «Maison de verre» d’Abidjan-Treichville.

Ce, après avoir également collaboré avec Jacques Anouma (ex-président de la Fif). Le président de la Ligue de football professionnel (Lpf) a décidé à son tour de rencontrer les présidents et dirigeants de clubs pour leur soumettre son programme et espérer leur soutien.

L’Ag élective fixée au 30 mai

Avec l’officialisation de sa candidature au poste de futur président de la Fédération ivoirienne de football (Fif), Sory Diabaté se présente comme un prétendant très sérieux et un adversaire de taille pour ses concurrents. Il se dresse donc contre Didier Drogba et Eugène Diomandé, deux candidats déclarés dans la course à la succession de Augustin Sidy Diallo.

A noter que l’Assemblée générale élective est prévue pour le 30 mai prochain. C’est Sidy Diallo, l’actuel patron du football ivoirien, en personne, qui a vendu la mèche. A cette date, l’institution mettra également en place son Comité électoral qui se chargera de l’organisation de l’Assemblée générale élective du futur boss du football ivoirien.

Les voyants sont surtout au vert depuis que l’actuel occupant du fauteuil présidentiel de la «Maison de verre» a renoncé à briguer un troisième mandat.