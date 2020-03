L’attaquant de Liverpool, Sadio Mané, fait partie des 5 joueurs les plus chers au monde, rapporte Afriquesport. C’est un secret de polichinelle, les prestations de l’international sénégalais marquent les esprits et ont des échos au niveau des centres de statistiques. Le Centre international d’étude du sport (Cies) a dévoilé les 5 joueurs les plus coûteux en termes de transferts. Le numéro 10 de Liverpool en fait partie.

Krepin Diatta joueur le plus performant en Belgique

Autre sénégalais classé, il s’agit de Krépin Diatta. Déjà auteur de 7 buts et 3 passes décisives en 22 journées, le vice-champion d’Afrique sénégalais et buteur le week-end dernier contre Cercle Bruges est le joueur du Pro League le plus performant, selon le Cies, en collaboration avec Instat index. Avec 303 pts, le milieu sénégalais devance son coéquipier de Bruges, Edouard Sobol (299 pts). Vadis Ofoe de Gent est à la troisième position. Pour rappel, l’algorithme prend en compte la contribution du joueur au succès de l’équipe, l’importance de ses actions, le niveau de l’adversaire et le niveau du championnat dans lequel il joue.