Le Sénégal n’a pas joué de matchs amicaux lors de la dernière fenêtre Fifa, ce mois de septembre. Un choix qui a suscité un débat par rapport aux raisons avancées par les Fédéraux.

Mais malgré cette «pause» voulue, Aliou Cissé et ses hommes ont maintenu leur 1ère place africaine et la 20ème sur le classement mondial, a appris Wiwsport via France Football.

En fait, le classement Fifa de ce mois de septembre n’a pas trop changé par rapport à celui du mois de juillet dernier. A part les bonds de Djibouti qui est qualifié pour les phases de poules des éliminatoires de la prochaine Coupe du Monde de Qatar 2022, et de l’Algérie qui se rapproche du podium (4e place). Les champions d’Afrique ayant timidement pris le dessus sur le Bénin (1-0) et gagnent des points.

Le Sénégal qui a donc préféré faire souffler ses troupes au sortir de la Coupe d’Afrique des Nations 2019 au Caire où il a été finaliste, n’a pas disputé de rencontres amicales en septembre. A l’arrivée, les Lions n’ont pas été impactés par cette absence de matchs amicaux. En effet, l’Equipe nationale a conservé sa première place africaine et en même temps la 20ème sur le plan mondial. Un statu quo par rapport à la situation des Lions qui iront jouer une rencontre amicale contre le Brésil au mois d’octobre prochain, le 10 plus précisément à Singapour.

Top 10 des nations africaines : 1. Sénégal (1546 points). 2. Tunisie (1493). 3. Nigeria (1482). 4. Algérie (1466). 5. Maroc (1463). 6. Egypte (1431). 7. Ghana (1429). 8. Cameroun (1409). 9. Rd Congo (1395). 10. Côte d’Ivoire (1394).