L’ancien catcheur a gagné 87,5 millions de dollars en un an, rapporte «Forbes». Ryan Reynolds, qui partage l’affiche avec lui dans «Red notice», et Mark Wahlberg complètent le podium.

Celui qui fut surnommé «The Rock» a gagné 87,5 millions de dollars (74,6 millions d’euros) entre le 1er juin 2019 et le 1er juin 2020, rapporte Forbes, précisant que l’acteur a été rémunéré 23,5 millions de dollars par Netflix pour être l’une des têtes d’affiche du long métrage Red notice, attendu en novembre sur la plateforme de streaming. Dwayne Johnson, connu notamment pour son rôle dans Fast & furious, a aussi engrangé des revenus générés par son partenariat avec l’équipementier sportif Under Armour, avec lequel il a développé sa propre ligne de vêtements.

L’acteur canadien Ryan Reynolds, qui figure au côté de Dwayne Johnson dans Red notice, est deuxième du classement de Forbes, avec 71,5 millions de dollars de revenus en un an – dont 20 millions de dollars pour Red notice et le même montant pour son premier rôle dans une autre production Netflix, Six underground. Le trio de tête du classement masculin est complété par l’acteur et producteur Mark Wahlberg, avec 58 mil­lions de dollars. Suivent ensuite Ben Affleck, Vin Diesel ou encore Akshay Kumar, seul acteur Bollywood du top 10. Forbes publie séparément la liste des actrices les mieux rémunérées au monde. Le magazine a précisé que les montants étaient calculés avant impôts et ne tenaient pas compte des commissions versées aux agents, avocats ou autres représentants.

Le Monde Afrique