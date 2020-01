Après les avoir titillés dans le classement du Ballon d’or France Football, Sadio Mané remet ça en se voyant élire dans le onze-type de l’Uefa 2019 avec les deux stars mondiales Messi et Ronaldo.

L’Uefa a publié hier son équipe type de la saison 2019 élue par les internautes. Après avoir recueilli plus de deux millions de votes, l’instance a publié sur son site le onze de l’année.

Sans surprise, vainqueur de la dernière Ligue des champions, Liverpool de Sadio Mané est logiquement le mieux représenté. Au total, ils sont cinq Reds à faire partie de ce onze de l’année. Et bien sûr sur l’aile gauche, il y a le Sénégalais Sadio Mané, Ballon d’or africain 2019. En progression constante avec Liverpool, le Sénégalais compte 35 buts en 63 matchs cette saison.

Seul Africain dans l’équipe-type

Vainqueur de la Ligue des champions, de la Supercoupe d’Europe et du Mondial des clubs, l’enfant de Bambali a été l’un des acteurs principaux de son équipe. Et il est d’ailleurs le seul Africain dans cette liste.

Dans les cages, on retrouve l’infranchissable Alisson Becker. La défense est quasiment composée que d’éléments des Reds, avec Arnold, Van Dijk et Robertson. Auteur d’une saison monstrueuse avec l’Ajax, De Ligt accompagne son compatriote dans la charnière centrale.

Que serait une équipe sans Lionel Messi ? Certes il a encore échoué dans la conquête d’une cinquième Ligue des champions de sa carrière, mais le Ballon d’or 2019 a ébloui les foules. Avec 50 buts en 58 matchs dont 12 en Ligue des champions, il a encore fait très fort.

Bien que quart de finaliste de la Ligue des champions, l’attaquant portugais Cristiano Ronaldo a encore une fois affolé les compteurs. 39 buts en 50 matchs et surtout un match d’anthologie en huitième de finale retour de C1 contre l’Atlético de Madrid (3-0) où il qualifie à lui tout seul ou presque la Juventus.

Enfin, Robert Lewandowski, le meilleur buteur de l’année (54 buts en 58 matchs) se retrouve dans son équipe. Si collectivement la saison s’est achevée avec une Bundesliga et une Coupe d’Allemagne, le parcours en Ligue des champions a été plus compliqué avec une sortie de route en huitième de finale. En tout cas, ce Onze c’est une équipe qui a fière allure.

Le onze-type : Gardien : Alisson Becker (Liverpool). Défenseurs : Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Matthijs de Ligt (Ajax et Juventus), Virgil van Dijk (Liverpool), Andy Robertson (Liverpool). Milieux : Frenkie de Jong (Ajax et Barcelone), Kevin de Bruyne (Manchester City). Attaquants : Lionel Messi (Barcelone), Cristiano Ronaldo (Juventus), Sadio Mané (Sénégal/Liver­pool), Robert Lewandowski (Bayern Munich).