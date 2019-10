La semaine dernière la Fifa a pris de court tout le monde en réformant la coupe du monde des clubs bien que l’information soit dans les tuyaux depuis quelques mois. Plusieurs sont ceux qui ont critiqué cette nouvelle formule. Parmi ces personnes, il y a le sélectionneur du Togo, Claude Le Roy. Sur BBC Africa, le technicien a avoué que cette décision va tuer la Coupe d’Afrique des nations.

«La décision de la Fifa d’organiser la Coupe du monde des clubs au mois de juin signifie qu’ils sont en train de tuer la Coupe d’Afrique des nations», a-t-il fait savoir. Avant de parler de la répercussion de cette nouvelle compétition sur les préparatifs des joueurs africains évoluant à l’étranger : «Si vous déplacez la Can en juillet, c’est pire qu’avant (en janvier-février) pour les clubs. Les joueurs vont rater les préparatifs d’avant-saison avec leurs clubs et cette partie de la saison est la plus importante pour les joueurs à cause de la nouvelle saison.»

Vivement qu’une décision soit prise pour qu’un tournoi n’empiète pas sur l’autre.