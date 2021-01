Que dire ? On fait face à une tragédie communautaire avec une explosion des cas issus de cette transmission. Mais les inquiétudes sont loin de s’envoler à l’image de la courbe épidémiologique. Surtout que des clusters se forment un peu partout. Dans le Saloum et le Baol, on s’affole avec des cas en nette croissance. Que faire ? Sans doute l’Etat est en train d’échauffer de nouvelles stratégies pour endiguer les infections avec d’autres mesures restrictives dans les régions de Kaolack et Diourbel.