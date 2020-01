Les choses bougent du côté des staffs des sélections féminines et masculines de basket. Et cela après les départs de Cheikh Sarr chez les Filles et Adourahmane Ndiaye «Adidas» chez les Hommes.

Le Quotidien a en effet appris que Moustapha Gaye, nouveau Dtn, va cumuler son poste avec celui de coach des Lionnes.

Chez les Hommes, aucune décision n’est encore prise. Mais on avance les noms de Aimé Toupane, Porfirio De Diego et d’un Américain dont son nom n’est pas encore dévoilé. Tout devrait être au clair demain lors du point de presse du Dtn.

hdiandy@lequotidien.sn