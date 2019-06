Si l’enjeu est énorme pour ce second match du groupe C entre le Sénégal et l’Algérie, il y aura beaucoup de respects entre certains acteurs. En effet, un bon nombre a partagé au quotidien de bons moments au sein de leurs clubs respectifs au cours de la saison écoulée.

C’est le cas à Rennes avec Mbaye Niang et Ismaïla Sarr qui vont retrouver Mehdi Zeffane et Ramy Bensebaini. Pape Alioune Ndiaye et Mbaye Diagne seront aussi dans l’ambiance de Galatasaray contre Sofiane Feghouli. Et Naples aussi de la partie avec Kalidou Koulibaly qui va retrouver Adam Ounas.

Des retrouvailles qu’il faudra vite évacuer et plonger dans la partie où il n’y aura naturellement pas de cadeaux entre coéquipiers. Le temps d’un match où les duels seront âpres, car l’enjeu d’une première place n’étant à négliger pour les avantages liés au deuxième tour.