En réunion de son Comité exécutif hier à son siège, la Fédération sénégalaise de football a abordé plusieurs sujets liés à la situation du foot local en pleine pandémie de Covid-19.

La Fédération sénégalaise de football a pris certaines mesures barrières en direction de l’ouverture de la saison, prévue le 2 janvier prochain et marquée par l’augmentation des cas de Covid-19. Et cela, au lendemain de la décision prise par le ministre des Sports de reprendre des activités sportives sur toute l’étendue du territoire.

«Le Comité a retenu la date du 2 janvier 2021 pour le démarrage du championnat, dans des conditions sanitaires encadrées et responsables, à savoir le huis clos, le respect strict des mesures barrières édictées par les autorités étatiques et l’application du protocole médical de la Fédération sénégalaise de football», a informé Seydou Sané, président du Casa Sport et porte-parole du jour.

C’était au cours d’une réunion du Comité exécutif, tenue hier au siège de l’instance fédérale.

Covid-19 : Plus d’un milliard Cfa aux clubs

En plus de devoir jouer à huis clos, «à titre dérogatoire, il est autorisé aux clubs qui le souhaitent de jouer leurs matchs au stade Mamadou Salif Ndiaye et Ibrahima Ndiaye Chita de Toubab Dialaw pour un meilleur respect du protocole sanitaire», rapporte M. Sané.

Il a aussi été décidé de revoir la taille des délégations de chaque équipe, tout comme celle des journalistes devant couvrir les matchs. «Chaque équipe a droit à une délégation composée de 30 personnes au maximum. Au niveau des médias, il est retenu 15 journalistes par match sur la base de l’accréditation délivrée par l’autorité organisatrice, en relation avec l’Anps.»

Rappelons que dans le cadre du plan de relance post Covid-19, la Fédération a versé une subvention globale de 1 milliard 341 millions 491 mille francs Cfa aux clubs et acteurs du football.

Le Sénégal prêt à organiser la Can U17

L’organisation de la prochaine Can U17, initialement prévue en Sierra Leone, a aussi été évoquée. Sur ce point, les Fédéraux ont donné leur accord pour que le Sénégal puisse accueillir l’événement. Et cela, en misant sur l’expertise, l’expérience et la bonne tenue des dernières compétitions internationales que le pays a eu à abriter. A l’image du dernier tournoi de l’Ufoa U20, tenu au stade Lat Dior de Thiès, malgré les difficultés liées à la pandémie du Covid-19.

Réfection de Demba Diop : 18 mois pour un budget de près de 5 milliards Cfa

A noter qu’un cabinet d’architectes IBN ARCHI a finalement été sélectionné pour la réfection du stade Demba Diop dont les travaux devraient durer près de 18 mois, avec un budget estimé à près de 5 milliards Cfa.

Le Sénégal devant abriter la prochaine Can de beach soccer, prévue du 23 au 29 mai 2021, la question du Comité d’organisation a naturellement été abordée. A ce titre, en tant que président du football spécifique, Oumar Guèye Ndiaye est désigné à la tête du Comité fédéral d’organisation. En attendant l’arrêté ministériel sur la composition des autres membres du Comité local d’organisation.

Quant au futsal, une discipline qui gagne plus de terrain sur le plan international, les membres du Comité ont préconisé une meilleure vulgarisation sur toute l’étendue du territoire afin d’offrir l’opportunité à une large majorité de Sénégalais de le pratiquer.

Le suivi de la candidature de Me Senghor à la Caf, le programme Fifa Awards, la participation du Jaraaf et de Teungueth Fc aux Compé­ti­tions africaines et des projets de la Fédération ont été aussi au menu des échanges.