Le Président Sall a signé hier le décret portant nomination des membres du Comité de suivi de la mise en œuvre des opérations du Force Covid-19. Par exemple, Me El Ousseyni Kane, Directeur général du Bureau opérationnel de suivi (Bos), Abdoulaye Samb entre autres représenteront les ministères. Alors qu’au titre de l’Assemblée nationale, Seydou Diouf, Toussaint Manga, représentant de l’opposition parlementaire, Issa Sall, ont été choisis. Alors que pour les partis politiques, Nicholas Ndiaye, Aïssata Tall Sall, Majorité présidentielle, Habib Sy, Gnagna Touré font partie de la liste. Pour le secteur privé, Bocar Sy et Mbagnick Diop ont été choisis. Au même titre que M. Mademba Sock, Lamine Fall pour les syndicats et Momar Ndao et Me Massokhna Kane y siégeront au nom des consommateurs. Quid des associations d’élus territoriaux ? Le choix a été porté sur Aliou Sall et Adama Diouf.

Il faut rappeler que le général François Ndiaye a été nommé dimanche coordonnateur du Comité de suivi de suivi de la mise en œuvre du Force Covid-19 doté d’une enveloppe de 1000 milliards F Cfa pour atténuer l’impact de la crise sur le Sénégal.