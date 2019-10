Le général de division François Ndiaye, inspecteur général des Forces armées, a été admis au Hall of fame du Command and general staff college de l’Armée américaine (Temple militaire de la renommée ou plus exactement Panthéon), à Fort-Leavenworth, aux Etats-Unis d’Amérique. La cérémonie d’intronisation a eu lieu le 3 octobre 2019, en présence de plusieurs autorités militaires américaines et sommités de la défense dont la plupart ont été formées au Command and general staff college (le Collège de commandement et d’état-major de l’Armée américaine), la très prestigieuse et célèbre école d’état-major Us. Il devient ainsi le troisième officier général sénégalais à recevoir cette haute distinction, après les généraux feu Lamine Cissé en 1997 et Papa Khalil Fall en 2005.

Parachutiste de formation, le général Ndiaye a dirigé les troupes sénégalaises dans le cadre de l’intervention militaire de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao) pour mettre fin au pouvoir de Yahya Jammeh.