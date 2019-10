Les députés ont renouvelé son bureau hier. Il reste les commissions permanentes qui sont désormais 14 au lieu de 11 à la faveur de la proposition de loi modifiant et complétant la loi organique n° 2002-20 du 15 mai 2002, modifiée, portant Règlement intérieur de l’Assemblée nationale, adoptée la semaine dernière. Nous publions la liste des personnes retenues pour diriger ces commissions et qui seront installées après le Magal de Touba.

1- Président de la commission des Finances et du contrôle budgétaire : Seydou Diouf

2- Président de la commission des Affaires économiques : Ibrahima Abou Nguette

3- Président de la commission de l’Aménagement du territoire, de l’urbanisme, de l’habitat, des infrastructures et des transports (opposition, le nom n’a pas encore été dévoilé)

4- Président de la commission du Développement rural : Cheikh Seck

5- Président de la commission du Développement durable et de la transition écologique : Pape Sagna Mbaye

6- Président de la commission de l’Energie et des ressources minérales : Abdoulaye Baldé

7- Président de la commission des Lois, de la décentralisation, du travail et des droits humains : Dieh Mandiaye Ba

8- Président de la commission des Affaires étrangères, des Sénégalais de l’extérieur et de l’intégration africaine : Abdou Mbow

9- Président de la commission de la Défense et de la sécurité : Alioune Badara Diouf

10- Président de la commission de l’Education, de la jeunesse, des sports et des loisirs : Bounama Sall

11- Président de la commission de la Culture et de la communication : Samba Demba Ndiaye

12- Président de la commission de la Santé, de la population, des affaires sociales et de la solidarité nationale : Awa Guèye

13- Président de la commission de Comptabilité et de contrôle : Mamadou Oury Baïlo Diallo

14- Président de la commission des Délégations : Amadou Mberry Sylla.