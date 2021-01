Le budget 2021 de la commune de Diamniadio est estimé à 3 milliards 830 millions 138 mille 549 francs Cfa. Avec ces ressources prévues, l’équipe municipale s’engage à prendre en compte toutes les préoccupations des populations. Cependant, le maire Moulaye Guèye et ses collaborateurs invitent cette population à respecter les mesures barrières afin de lutter contre le coronavirus qui fait des ravages dans le monde. Le Conseil municipal de Diamniadio compte mettre l’accent sur les projets inscrits dans la phase 4 du Plan de développement communal. Il s’agit de l’éducation qui bénéficie d‘une enveloppe de 100 millions, de la santé pour 100 millions avec l’achat d’une ambulance médicalisée. Il y a également l’acquisition de bacs à ordures, des financements à hauteur de 40 millions pour booster l’entreprenariat des femmes.

La mairie a contribué à la lutte contre le coronavirus avec l’octroi de denrées alimentaires ainsi que des produits de lutte contre la pandémie pour plus de 120 millions.

La commune de Diamniadio a aussi bénéficié des fonds Pacasen, dont 32 millions pour le pavage du centre de santé. Toujours pour le compte du Pacasen, la commune recevra 73 autres millions pour la construction d’une maternité a Ndoukhar et aussi régler certains problèmes d’assainissement. S’y ajoutent l’aménagement des gares routières et marchés, la construction de parking à la devanture de l’hôpital, l’extension du réseau électrique et hydraulique, la construction de blocs d’hygiène a Diamniadio, la clôture des cimetières musulman et chrétien et la réalisation de plusieurs ouvrages pour le drainage des eaux pluviales.