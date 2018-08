Bien qu’elle ne soit pas connue comme une destination touristique majeure, la République Populaire Démocratique de Corée est pourtant en train d’accélérer la construction d’un complexe touristique côtier sur la presqu’île de Kalma, à l’extrémité du Sud de la ville de port Wonsan, située sur la côte Est du pays. C’est un communiqué de l’Agence télégraphique centrale de Corée du Nord qui donne l’information.

La Corée est un pays maritime, entouré de trois côtes de mer. Ce pays qui possède une longue ligne côtière est riche en sites pittoresques qui présentent une belle harmonie de l’ondulation de la mer, la plage de sable blond et la forêt où poussent drus de beaux arbres.

Le communiqué de l’agence souligne par ailleurs que «la beauté de la presqu’île de Kalma à Wonsan est surtout reconnue par son endroit célèbre très pittoresque de Myonsasipri, dont le nom signifie sipri (10 ris de distance qui correspondent à 4 km) de plage de sable renommée».

Le document ajoute par ailleurs que le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a indiqué dans son message du nouvel An sa volonté de finir la construction du complexe touristique côtier de Wonsan-Kalma dans les meilleurs délais grâce à l’union de la force des militaires et civils.

«Il s’est rendu sur place le 16 dernier, pour constater l’état d’avancement des travaux, en faisant le tour du chantier – hôtels, hébergements (où les touristes se font la cuisine), installations de service etc.»

Il a déclaré, selon l’agence nord-coréenne d’information, que «la création du complexe touristique de Wonsan-Kalma d’une envergure si immense est une âpre confrontation avec les forces hostiles qui cherchent à étouffer notre Peuple par leurs sanctions et blocus de banditisme, un combat à outrance pour défendre le prestige du parti et une lutte méritoire pour augmenter et épanouir le bonheur du Peuple». Kim Jong Un a par ailleurs indiqué que «si les travaux sont achevés à une époque aussi difficile et aussi dure comme aujourd’hui, la puissance de l’union monolithique de notre parti et de nos militaires et civils sera manifestée encore une fois au monde entier et ce complexe touristique sera un merveilleux cadeau pour notre Peuple».