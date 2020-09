En guise de geste de bonne volonté envers tous les collègues de la presse sportive qui sont encore aux prises avec les conditions de travail plus difficiles dans le scénario post-Covid-19, les responsables du «Aips Sport Media Awards» ont décidé de prolonger la période de soumission des candidatures.

C’est ainsi qu’après avoir discuté de la question avec le Comité exécutif de l’Aips, Gianni Merlo, président du Jury, a annoncé que la date limite de soumission des productions, initialement fixée au 7 octobre, sera reportée au 9 novembre. Ce report devrait laisser le temps aux candidats désireux de participer à la plus prestigieuse distinction dans le monde de la presse sportive de retrouver un accès complet aux sites de compétition.

Le report de la date de clôture des candidatures va aussi entraîner un report de la cérémonie de remise des prix qui sera reprogrammée de février à avril 2021 en raison de ces circonstances exceptionnelles.

«En prolongeant la période d’éligibilité et la date de la cérémonie de remise des prix, nous espérons offrir la flexibilité dont tous les collègues ont besoin pour terminer leur travail sans être pénalisés pour quelque chose qui échappe à leur contrôle, car le Covid-19 a changé la vie de tout le monde», explique Gianni Merlo.

Toutes les productions publiées ou diffusées pour la première fois depuis le 8 octobre 2019 et jusqu’au 9 novembre 2020 seront acceptées pour cette troisième édition du «Aips Sport Media Awards». La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 9 novembre 2020 à 16h Gmt. Toutes les soumissions doivent être faites via le site web www.aipsawards.com.

Le «Aips Sport Media Awards» est une initiative de l’Association internationale de la presse sportive visant à récompenser les meilleurs de la presse sportive pour soutenir la culture de l’excellence dans la pratique du métier. Il est ouvert à tous les journalistes et photographes de presse sportive employés dans un média ou travaillant en freelance. Chaque candidat a la possibilité de soumettre 2 productions dans les huit catégories Audio, Documentaire vidéo, Court métrage vidéo, Profile d’un athlète vidéo, Reportage écrit, Chronique écrite, Photographie d’une action sportive, Portfolio de 3 à 5 images sportives.

Les gagnants de chaque catégorie recevront une récompense de 8000 dollars pour le premier, 3000 dollars pour le deuxième et 2000 dollars pour le troisième.

Le «Aips Sport Media Awards» consacre aussi une section dédiée aux jeunes reporters de moins de 30 ans qui peuvent soumettre leurs productions dans les catégories Photographie, Presse écrite et Audiovisuelle. Le gagnant de chaque catégorie bénéficiera d’une bourse pour participer à une manifestation sportive internationale.