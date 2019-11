Le Sénégal va présider la Conférence ministérielle africaine de l’environnement (Cmae) dans deux ans, à savoir à partir de 2021. C’est ce qui découle de la désignation du Pays de la Teranga comme Vice-président et Rapporteur de la Cmae, et représentant de l’Afrique de l’Ouest. C’était lors de la 17ème session de ladite Conférence, qui s’est tenue à Durban, en Afrique du Sud, du 11 au 15 novembre 2019, et à laquelle a pris part le ministre de l’Environnement et du développement durable, M. Abdou Karim Sall.

La rencontre de Durban avait pour thème «Agir en faveur de la durabilité environnementale et de la prospérité en Afrique». L’Afrique du Sud, pays hôte de cette 7ème session de la Cmae, a été portée à la tête de cette institution pour les deux prochaines années. Et comme dit plus haut, en 2021, le Sénégal prendra la relève, pour les deux années qui suivront.