Aujourd’hui métronome du jeu du Psg, Idrissa Gana Guèye n’a pas toujours eu la vie facile. Passé par Lille, le milieu de terrain récupérateur sénégalais en a vu de toutes les couleurs. Confidences.

Après 5 saisons en formation aux Diambars de Sénégal, Idrissa Gana Guèye s’est envolé pour Lille. Le jeune joueur sénégalais était alors sans expérience. Pis, il était très petit. A ses débuts, sa morphologie était donc un problème.

Idrissa Gana Guèye ne joue presque pas avec la réserve. Une situation qui a contribué à son développement mental et sportif. En effet, il a dû batailler fort pour mériter pleinement sa place au sein de l’équipe A, victorieuse du championnat français en Ligue 1.

Dans un entretien avec le site officiel du Psg, repris par Afriquesports, il a révélé ce pan de son histoire. «Je me rappelle au centre de formation, mon coach me mettait souvent sur le banc. Il me disait que j’étais trop petit. Ça m’a motivé à bosser encore un peu plus et à travailler d’autres qualités que je n’avais peut-être pas. C’est-à-dire le côté physique. Avant j’étais juste le joueur technique qui joue au foot. J’ai su que peut-être pour réussir, fallait que je change de registre. Que je sois plus physique, plus dur sur l’homme. C’est peut-être ce qui m’a permis de me dépasser, d’être là où je suis aujourd’hui.»

Gana Guèye, une belle ascension

Idrissa Gana Guèye, c’est le symbole d’une évolution comme le football en rêve. A l’image de Ngolo Kanté, le joueur sénégalais n’a pas brûlé les étapes et a dû convaincre partout où il est passé. De ses débuts aux Diambars, une Académie sénégalaise, à ses premiers pas en pro avec Lille, il a fait ses classes avec patience.

Le milieu récupérateur sénégalais a été champion de France avec Lille en 2011. Il devient membre important dans un collectif fort où on retrouvait Balmont, Kalou, Moussa Sow, entre autres. Le Sénégalais prend ses aises comme milieu défensif mais commence à se plaire dans un rôle plus avancé.

Un profil box to box qui va le lancer dans un championnat pour, la Premier League. Idrissa Gana Guèye file à Aston Villa en 2015. Seul N’Golo Kanté réussit plus de tacles et d’interceptions que lui en Premier League lors de sa première saison sous le maillot des Villans.

Un tel profil ne peut descendre en D2 et Everton saute sur l’occasion. 99 matchs de Premier League avec les Toffees après et le voici au Psg le 30 juillet 2019. Depuis, Idrissa Gana Guèye aura connu un début de saison XXL. Il tourne autour d’une moyenne de 7.5 et est très pesant dans le jeu du Paris Saint Germain. Son profil est incomparable tant sa versatilité est extraordinaire. En Afrique, il est présentement le meilleur à son poste et côtoie les étoiles mondiales avec sa récente performance face au Real Madrid. De quoi impressionner.