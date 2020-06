Dans un jeu de questions-réponses avec le site de son club Liverpool, Sadio Mané a évoqué entre autres son plus beau but avec Liverpool, ses meilleurs souvenirs, mais aussi son pays, le Sénégal, qu’il porte dans son cœur…

Celui qui s’habille le moins bien dans l’équipe ?

Je dirais… Divock Origi, car parfois il est très mal habillé. Donc, bien sûr, je vais dire Divock Origi.

Ton plus beau but avec Liverpool ?

J’irais pour celui que j’ai marqué contre Arsenal. Parce que c’était mon premier match officiel avec Liverpool, donc pour moi c’était incroyable et je ne l’oublierai jamais. J’étais vraiment content à la fin de la journée quand nous avions gagné le match.

L’adversaire le plus coriace ?

Je pense que la meilleure façon est de garder le secret, sinon la prochaine fois il sera prêt, et je ne veux pas ça. Je veux marquer des buts pour vous les gars. Rires !

Moment de fierté ?

J’ai eu de nombreux moments de fierté dans ma vie jusqu’à présent, mais le jour où j’ai été un joueur de football a été l’un des meilleurs, et surtout quand je le pratique.

Que représente votre pays le Sénégal pour vous ?

Je vais même avoir du mal à décrire à quel point je suis heureux et fier, mais je dirais à coup sûr que c’est la meilleure chose qui soit arrivée dans ma vie jusqu’à présent, et encore, je suis vraiment heureux et fier de jouer pour le Sénégal.

La meilleure célébration, toi ou Bobby ?

Je pense que Bobby a les meilleures célébrations, mais parfois il me copie. Moi, j’ai les meil­leures célébrations donc ça va.

Un endroit préféré au Sénégal ?

Tout d’abord, je dirais ma … ville natale. C’est normal. Ensuite j’aime Dakar, Saly et quelques autres.