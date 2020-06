Les chauffeurs et transporteurs de Kolda comptent sur l’aide de l’Etat pour redémarrer leur activité professionnelle. Ils font actuellement face à de nombreuses pannes de voiture.

A la gare routière de Kolda, l’ambiance est festive. La reprise du transport est à l’origine de la grande joie constatée chez les chauffeurs et transporteurs. Tout de même, l’état de certains véhicules garés depuis l’entrée en vigueur de l’Etat d’urgence ne permet pas à leur propriétaire de reprendre leurs activités. En effet, une bonne partie des organes de ces moyens de transport en commun est tombée en panne : pneus crevés, batteries vidées… Le président de la gare routière de Kolda, Bouly Vieux Diédhiou, et ses camarades appellent ainsi les autorités à l’aide. La longue pause a occasionné de nombreuses défaillances sur les véhicules. Et pour permettre à ces moyens de locomotion de bien fonctionner à nouveau, il faut débourser assez d’argent pour la réparation, selon Moussa Diallo, chauffeur. Ajoutant qu’ils sont restés des mois sans travailler et là, leurs poches sont vides. Un argument qui justifie l’appel au soutien adressé à l’Etat.

A l’intérieur de la gare routière, les mesures barrières contre le coronavirus sont respectées et semblent bien appliquées. Les véhicules de toutes sortes sont garés devant les différents tableaux de voyage. Depuis les premières heures de la matinée, certains chauffeurs ont vite occupé les lieux. Sourire aux lèvres, Baye Modou rend grâce à Dieu dans ce contexte de reprise du travail. Ce chauffeur indique que tous ses camarades avaient hâte de retrouver le volant et circuler sur les routes. Disposition de lave-mains et autres, les différents voyageurs sont aussi enregistrés conformément à la volonté des autorités étatiques. Pour ce faire, devant chaque tableau de voyage, il y a bien un grand registre détenu par une personne dont le rôle est d’inscrire chaque voyageur avec adresse complète. Du côté de ces voyageurs, la joie d’aller vers une quelconque destination se lit sur le visage.