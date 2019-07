Pour le foot sénégalais, c’est notre Apollo 1. On ne va pas marcher sur la lune comme l’avaient fait les Américains il y a 50 ans. Mais les Lions vont prendre l’altitude pour essayer de décrocher une étoile en gagnant ce vendredi leur première Can. Ce sera leur histoire parce qu’on ne retiendra que les vainqueurs.

Aujourd’hui, Dakar s’est parée de ses plus beaux atours pour accompagner les Lions sur la voie du succès. Des Hlm à Niary Tally, en passant par Ben Tally, le vert, le jaune et le rouge flottent au-dessus des immeubles, signe d’une confiance inébranlable. Soyez héroïques !