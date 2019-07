L’international français, Kylian Mbappé, fait vieux au Psg en expérience. Si ce dernier veut plus de responsabilités, Raymond Domenech l’invite à devenir d’abord un joueur exemplaire.

Annoncé dans la classe des futures stars du football, Kylian Mbappé devrait corriger certains points pour devenir l’homme, ou encore, le joueur qu’il chante vouloir être.

Kylian Mbappé avait en effet demandé plus de responsabilités. «Je sens qu’il est temps pour moi d’avoir plus de responsabilités. Peut-être ici à Paris, j’en serais heureux», avait-il expliqué lors de la dernière cérémonie Unfp.

Le départ du Brésilien laisserait Mbappé en tête d’affiche. La pépite française devra élever son niveau de jeu pour emmener le club de la capitale vers les sommets. Si son talent et son génie footballistique ne sont pas contestables, Raymond Dome­nech lui demande de changer son comportement au plus vite !

Ce dernier l’invite à suivre de bons exemples autours de lui, et à apprendre des erreurs de gens comme Neymar, son coéquipier, pour ne pas chuter ou foutre sa carrière en l’air.

«Quand vous voyez comment Mané redescend sur le terrain, c’est fort !»

«Kylian a Neymar sous les yeux depuis deux ans. Il a vu tout ce qu’un grand joueur ne devrait pas faire. Il doit être le contre-exemple parfait du Brésilien», commente Raymond. Qui poursuit : «Les grands joueurs ne demandent pas de responsabilités, ils les prennent. Je n’ai jamais vu Zidane réclamer quoi que ce soit. Ou alors, en privé, avec son coach. Ça ne veut rien dire de faire ça en public.»

Et l’ancien sélectionneur des Bleus de conseiller l’attaquant parisien. «Mbappé, on n’a rien à lui apprendre dans le jeu. Sauf peut-être, au niveau du replacement défensif.» Et là, il va inviter le champion du monde à suivre le Sénégalais de Liverpool, Sadio Mané, comme modèle. «Qu’il prenne exemple sur un Sadio Mané, qui possède un peu le même profil. Quand vous voyez comment Mané redescend sur le terrain, vous vous dites : “Ah ouais, c’est fort.’’ Maintenant, si Kylian veut plus de responsabilités, il faut qu’il soit exemplaire et ne se fasse plus expulser bêtement. Il doit devenir un exemple pour tout le monde. Ça passe aussi par le comportement sur la pelouse. Il va devoir gommer ces petites imperfections. Ces gestes d’humeur montraient que quelque chose n’allait pas. Il devra se montrer plus fort que ça et prendre conscience de ce souci. Ça peut se travailler à l’entraînement. Une aide psychologique ne sera peut-être pas utile», lâche Raymond Domenech dans France Football. L’ancien sélectionneur des Bleus fait référence à son geste très dangereux en finale de la Coupe de France face à Rennes, ce qui était déjà le troisième carton rouge de Mbappé sous le maillot du Psg.