La présidente du Conseil économique, social et environnemental a pris fonction hier. Aminata Touré a ainsi décliné sa feuille de route.

La nouvelle présidente du Conseil économique, social et environnemental (Cese) a pris ses fonctions hier. Aminata Touré a ainsi décliné sa feuille de route. «Nous souhaitons engager cette mission avec les acteurs culturels, ceux qui œuvrent pour la préservation de notre environnement en vue de formuler des recommandations utiles pour les populations et de les mettre à la disposition du Président Macky Sall», a-t-elle déclaré. Selon l’ancien Première ministre, le réchauffement de la planète est une question qui engagera le Conseil ainsi que celle de l’avancée de la mer. «Il nous faut réfléchir en termes de programme pour arrêter cette avancée-là. Evidemment, nous le ferons avec l’ensemble des acteurs», ajoute la remplaçante de Aminata Tall.

Il s’agira, souligne Mimi Touré, de partager davantage les contenus des rapports et de les mettre à la portée du Sénégalais moyen. D’emblée, elle souhaiterait avec ses collaborateurs montrer «toute la pertinence et l’utilité de cette grande institution en partageant largement les conclusions de leurs travaux» qui s’inspireront des préoccupations des Sénégalais, notamment des jeunes et des femmes. Elle a aussi profité de sa tribune pour rendre un «vibrant hommage» à son prédécesseur. «Je voudrais magnifier le leadership de Aminata Tall. Elle est un modèle incontestable du leadership féminin sénégalais. Elle occupe cette position depuis plusieurs décennies et incarne ce leadership féminin engagé. Je voudrais donc la remercier pour ce travail accompli pendant 6 années à la tête de cette institution», a-t-elle déclaré.

Par ailleurs, à l’image de l’Assemblée nationale, la présidente du Cese promet un Conseil bilingue pour que l’interaction puisse se faire dans les meileures conditions. Cela, «avec l’installation d’une traduction simultanée qu’a récemment effectuée la Chine au sein du Cese».

