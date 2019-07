Le Conseil pour l’observation des règles d’éthique et de déontologie (Cored) a procédé hier, au Centre d’études des sciences et techniques de l’information (Cesti), à l’élection de son nouveau bureau. Mamadou Thior, jusqu’ici chargé de la communication de la structure, a été élu à la tête de la structure. Il sera accompagné dans cette mission par le Secrétaire général Ousmane Ibrahima Dia, le trésorier Eric Gnimadi et son adjointe Aminatou Diop, le chargé de la communication, Samba Dia­limpa Badji, la chargée de l’organisation, Marguerite Rosalie Ndiaye, et son adjoint Moussa Sow. L’élection de ce bureau fait suite à l’Assemblée générale tenue le 29 juin 2017 au cours de laquelle les membres du directoire du Cored ont été élus.

Il faut savoir que le Cored a pour mission de veiller au respect, par les journalistes, les techniciens des medias et les entreprises de presse, de l’éthique et de la déontologie et veille au respect de la Charte des journalistes du Sénégal, des présents statuts et de la loi portant Code de la presse, notamment sa partie relative aux droits et devoirs des journalistes et des techniciens des medias.

Stagiaire