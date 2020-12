La pandémie du coronavirus a fini de bouleverser la marche de l’économie. Des secteurs touchés, le tourisme a été en 2020 l’un des plus impactés négativement.

Les acteurs touristiques n’oublieront pas la crise du Covid-19 de sitôt. La pandémie a fait payer leurs entreprises un lourd tribut. Premier secteur à en ressentir les effets, le tourisme a connu en 2020 des moments parmi les plus difficiles de son existence au Sénégal. Les effets de la fermeture des frontières aériennes avaient négativement impacté le fonctionnement de beaucoup de réceptifs hôteliers. A preuve, certains hôtels de la Petite Côte avaient à un moment donné fermé leurs portes à cause de la crise qui avait mis leurs marchés fournisseurs, notamment la France, l’Italie, l’Espagne et la Belgique, à genou. Avec les mesures de restriction, tous ces pays n’avaient plus de liaison aérienne avec le Sénégal. À Dakar, des réceptifs avaient aussi connu d’énormes difficultés. Ils se préparaient même à fermer leurs portes, car au moment de la période de haute saison touristique, ces hôtels ont été à moins de 20% de taux d’occupation. Et presque tous les réceptifs de la capitale étaient dans la même situation. Le président de la Fédération des organisations patronales du tourisme et de l’hôtellerie du Sénégal (Fopits), Mamadou Racine Sy, disait en mars : «Tous les secteurs sont touchés, mais nous sommes sinistrés.»

Les restaurateurs ont également vu leur chiffre d’affaires fortement baisser. Une bonne partie du personnel de ce secteur a été ainsi mis en chômage technique.

L’Organisation mondiale du tourisme (Omt) prédisait, dans un document publié en fin mars, une baisse de 20% à 30% des arrivées de touristes internationaux en 2020, par rapport aux chiffres de 2019. Cela, à cause des effets néfastes de la pandémie du Covid-19 sur le secteur. Et cette baisse «pourrait faire diminuer les recettes du tourisme international (exportations) dans des proportions comprises entre 300 et 450 milliards d’Usd, soit près d’un tiers des 1 500 milliards d’Usd de recettes générées en 2019. Compte tenu des tendances passées du marché, le Covid-19 ferait perdre de cinq à sept ans de croissance», avait annoncé l’institution onusienne.

Face à cette situation, une batterie de mesures a été prise au Sénégal. Suite à une interpellation des gérants et propriétaires d’établissements d’hébergement touristique, le Président Macky Sall a par exemple accordé des exonérations fiscales au secteur du tourisme, fortement impacté par la pandémie du Covid-19.