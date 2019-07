Les résultats des travaux de la Commission technique en charge du projet de construction de 100 mille logements sociaux seront sur la table du Président Macky Sall dans trois semaines. Les acteurs autour dudit projet, qu’avait annoncé le président de la République lors de sa prestation de serment, se sont rencontrés mardi sous la direction du ministre de l’Urbanisme, du logement et de l’hygiène publi­que Abdou Karim Fofa­na. «L’ensemble des acteurs de l’écosystème du logement ont été conviés à cette réunion qui a débouché sur la mise sur pied de ce comité technique qui regroupe les acteurs par compartiment et par centre d’intérêt», a expliqué Bocar Sidibé de la Banque de l’habitat du Sénégal (Bhs). Il a annoncé pour ce faire la mise en place de trois Commissions financement, fiscalité-innovation-foncier et aménage­ment. «Ils vont réfléchir sur les voies et moyens pour atteindre l’objectif des 100 000 logements dans les délais qui vont être impartis (…) Il nous est demandé de déposer des conclusions dans trois semaines», a précisé M. Sidibé, assurant que l’objectif est « d’améliorer les conditions de production desdits logements dans des coûts accessibles», explique-t-il. Ousmane Wade, directeur de la Cons­truction au ministère que dirige Abdou Karim Fofana, a fait savoir que le programme vise à aider les citoyens «notamment ceux à revenus moyens et mo­destes» afin d’accéder à un toit, tout en esquissant la démarche à mettre en œuvre. «Ce sera 20 mille logements par année sur 5 ans et sur toute l’étendue du territoire», a-t-il assuré.

abndiaye@lequotidien.sn