Le Sénégal a un déficit de 130 mille logements par an. C’est la révélation du directeur général du groupe Teyliom, Yigo Thiam, qui a signé hier une convention de prêt avec la société Shelter Afrique. Pour un montant de 11,6 millions de dollars, environ 7 milliards de francs Cfa, les deux sociétés ont décidé d’investir dans la construction de logements résidentiels.

Il s’agit du projet prévu à Bambilor qui vise l’édification de 2 400 villas de type F2, F3, F4 et F5 sur des superficies de 150, 200 et 300 m2. «La fin du projet de Bambilor est prévue en 2021. Depuis le lancement du projet, 463 villas ont été livrés et 605 devront l’être avant la fin de l’année», a annoncé M. Thiam.

L’autre projet se trouve au cœur du pôle urbain de Diam­niadio. Il regroupe des villas de type moyen et grand standing construites sur 150, 200 et 300 m2 sur des superficies allant de 48 à 118m2. «Pour les résidences, 437 appartements ont été livrés. D’ici le 31 décembre 2020, une livraison de 246 villas haut standing et moyen standing aura lieu», a déclaré le directeur général du groupe Teyliom, annonçant la fin du programme en 2022.

Pour sa part, le directeur général de la société Shelter Afrique, Andrew Chimphondah, a précisé que sa société a déjà investi dans 25 projets au Sénégal pour un montant global de 56 millions de dollars, soit 27 milliards de francs Cfa. Secrétaire général du ministère du Logement, El Hadji Abdoulaye Guèye a invité les investisseurs à s’approprier le programme des 100 mille logements.

