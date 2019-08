La Senelec et la mairie de Biscuiterie ont signé hier une convention qui entre dans le cadre de la construction du poste électrique de Biscuiterie. Il permettra de renforcer et d’améliorer la fourniture de l’électricité dans la région de Dakar, et particulièrement au niveau des quartiers du Front de terre, Hann, Cité des eaux, Grand-Yoff, etc.

On ne parlera plus d’un projet de construction du poste électrique des Sicap, mais plutôt de la Biscuiterie. C’est hier lors de la signature de protocole d’accord entre la Senelec et la commune de Biscuiterie dans le cadre dudit projet que le 1er adjoint au maire de ladite commune a demandé à ce que le nom du projet soit changé. «Nous souhaitons que l’intitulé du projet soit corrigé. Nous sommes dans un territoire local ; nous nous appelons commune de Biscuiterie, le projet est installé derrière la Direction générale de la Sicap, dans la commune de Biscuiterie, évidement la Sicap va bénéficier des services, nous nous allons en bénéficier, Grand Dakar aussi va en bénéficier», a plaidé Djiby Dieng.

Cette requête n’est pas tombée dans l’oreille d’un sourd, car le Directeur général de la Senelec, Papa Mademba Biteye, a rétorqué que ce programme est baptisé, «à partir d’aujourd’hui (hier) poste 90/33 Kv Biscuiterie».

Cette convention signée hier entre la Senelec et la mairie Biscuiterie est relative à l’accord sur le terrain devant abriter le nouveau poste 90/33 Kv situé à Biscuiterie. «Senelec se félicite de la main levée délivrée par l’autorité communale pour la poursuite des travaux après la suspension intervenue depuis plus de deux mois», a salué M. Biteye. Selon lui ce règlement à l’amiable témoigne de l’engagement de leurs deux institutions à satisfaire les besoins des populations de ce pays comme l’ont demandé les hautes autorités.

Le projet de modernisation et de renforcement du réseau de transport et de distribution d’énergie électrique appelé pôle 2020, rappelle le successeur de Moctar Cissé, est l’un des plus importants de Senelec, en termes d’impact attendu pour les clients et la qualité de service. Il permettra en effet entre autres, de garantir la sécurité de l’alimentation du pôle urbain, de moderniser les réseaux de transport, etc.

Le nouveau poste 90/33 Kv prévu dans la commune de Biscuiterie, financé à hauteur de 10 milliards de francs Cfa, est une composante du pôle 2020 qui comprend entre autres, 5 postes haute tension de 90 Kv prévus à Diamniadio, Thiès, Kounoune, Dakar centre-ville. Il permettra de renforcer et d’améliorer la fourniture de l’électricité dans la région de Dakar, et particulièrement au niveau des quartiers du Front de terre, Hann, Cité des eaux, Grand-Yoff, etc.

«Ce projet qui nous réunit a d’un côté le sport et de l’autre la sûreté nationale qui s’occupe de l’électricité. Il ne peut qu’y avoir entente pour qu’on puisse arriver aux résultats escomptés. Mais nous sommes dans un domaine où il y’a des règles dans la mise en place des projets nationaux ou locaux», a fait savoir le représentant du maire de la Biscuiterie, Djiby Dieng.

Pour lui ce qui s’est passé entre eux concernant le projet relève de l’application de la loi. «Quand on veut installer un projet dans un territoire, il faut qu’on soit dans les conditions administratives appropriées à savoir au minimum l’autorisation de construire. C’est ça qui a été à l’origine de la première décision qu’on a prise de devoir demander la suspension des travaux. C’était une façon d’attirer votre attention», a-t-il affirmé. Avant de demander le redémarrage du projet et que les travaux qui seront entrepris pour que leur terrain puisse être opérationnel soient mis en œuvre aussitôt après et cumulativement.

La Senelec s’engage ainsi à les accompagner dans ce sens. «Nous nous engageons à prendre en charge les coûts de finalisation du mur de clôture du terrain déjà entamé par la commune et à réaliser l’aménagement d’un gazon synthétique sur 5000 m2 à la norme Fifa», a promis Papa Mademba Biteye.