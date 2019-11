Les premières conséquences de la résiliation du contrat Lagardère par la Caf sont tombées. La chaîne Tv SuperSport annonce qu’elle annule toute diffusion de compétitions de l’instance continentale.

A l’heure où débute la Can U23 en Egypte, les populations subsahariennes n’auront donc pas la possibilité de regarder le tournoi via SuperSport. Le géant des contenus sportifs dédiés à l’Afrique au Sud du Sahara confie dans un communiqué, vendredi, qu’elle suspend toute diffusion de compétitions Caf.

Une décision qui fait suite à l’officialisation plus tôt dans la journée par la Caf de la résiliation de son contrat avec la société Lagardère. SuperSport est un client du groupe français. Auprès duquel il acquiert pour près de 130 millions de dollars les compétitions Caf (Can, Ligue des champions, Coupe de la confédération, etc.).

Par ailleurs, les éliminatoires de la Can 2021 qui débutent la semaine prochaine ne seront pas non plus disponibles sur Super­Sport. «Nous sommes dans une situation difficile. Nous ne pouvons diffuser sans un contrat en bonne et due forme. Nous avons acquis ces droits de Lagardère», précise Joe Heshu, responsable du groupe MultiChoice.

Les explications de la Caf

Dans un communiqué sur son site internet vendredi, la Caf clarifie les conditions dans lesquelles elle a dû prendre cette décision. «En 2017, l’Autorité égyptienne de la concurrence (Eca) a constaté que l’accord enfreignait les règles de la concurrence égyptienne parce que Lagardère avait été nommé agent exclusif de la Caf pour les droits marketing et médias pendant une période ininterrompue de 20 ans sans appel d’offres. Par la même décision, l’Eca a déclaré l’accord nul et non avenu et a imposé un certain nombre de mesures correctives à la Caf. Ces recours comprenaient l’obligation de résilier immédiatement l’accord et de suspendre ses effets sur le marché égyptien», explique la Caf.

Par ailleurs, l’institution révèle avoir ouvert à de nombreuses reprises des discussions avec Lagardère pour revenir sur l’accord. Mais ce dernier n’a pas répondu aux invitations. «Comp­te tenu de ce qui précède, la Caf n’a eu d’autre choix que de résilier le contrat. La Caf a fait savoir à maintes reprises à Lagardère, y compris lors d’une réunion cette semaine, que sa résiliation de l’accord n’était pas une ‘’décision unilatérale’’, comme cela a été présenté à tort dans le récent communiqué de presse de Lagardère. La résiliation de l’accord est la conséquence juridique de la décision de la Cour, des jugements des tribunaux égyptiens et des recommandations et de la décision imminente du Ccc (Com­mission du marché commun Afrique de l’Est et du Sud)», lit-on.

