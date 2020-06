Le gouvernement du Japon a approuvé une aide non remboursable d’un montant d’1 milliard 500 millions de francs Cfa. Le gouvernement nippon contribue ainsi au Fonds de riposte et de solidarité (Force-Covid-19) mis en place par le gouvernement du Sénégal pour atténuer l’impact économique et social de la pandémie. Cette aide est prélevée sur le Fonds de contrepartie de l’Assistance alimentaire fournie à travers l’ambassade du Japon et l’Agence japonaise de coopération internationale (Jica), au profit du Sénégal. Par ce geste, explique-t-on dans un communiqué, le Japon manifeste à nouveau son souhait de toujours raffermir l’amitié et la solidarité entre lui et le Sénégal, surtout en cette période particulièrement difficile. «Le gouvernement du Japon est prêt à appuyer le gouvernement du Sénégal dans sa lutte contre cette pandémie qui est une crise de sécurité humaine pour protéger la population vulnérable et appuyer les entreprises dans la perspective de vaincre cette crise, en coopération avec la communauté internationale», promet-on dans une correspondance de l’ambassade du Japon au Sénégal.

L’année 2020 constitue une année commémorative pour les deux pays. En effet, elle coïncide à la fois avec le 60e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Japon et le Sénégal et le 40e anniversaire de l’envoi des volontaires japonais au Sénégal.