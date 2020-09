Maodo Ndao, coordonnateur du Sinvad, a dressé le bilan de sa structure. Face aux journalistes, se félicitant des réalisations, il a laissé entendre qu’ils ont consenti plus de 11 millions de francs Cfa dans l’accompagnement des Cdq en matériels et autres animaux de traite.

Sur l’objectif global de la rencontre avec les responsables des Cdq, il explique qu’il s’agit de «présenter et le bilan de l’année écoulée et le plan de travail annuel aux différents acteurs». Auparavant, ils se consacraient à l’exercice au mois de mars, relève-t-il.

Du fait de la pandémie du Covid-19, il a été noté un léger différé, lâche le coordonnateur. «Toutefois, des réalisations importantes ont été apportées dans la gestion des déchets domestiques dans la commune», s’est-il félicité. Plus de 90% des activités prévues ont été déroulés.

En plus, il y a eu des sessions de formation et de renforcement de capacités qui ont aussi été initiées à l’intention des responsables de Cdq pour arriver à mieux sensibiliser et à mieux impliquer les populations dans la gestion des déchets domestiques. Et de se féliciter le coordonnateur, cela a permis une meilleure gestion des déchets par les populations.

L’éducation environnementale au cœur du PA 2020

Pour l’exercice de 2020 du Sinvad, l’éducation environnementale aura une place importante dans le plan annuel de travail, a relevé Maodo Ndao, coordonnateur du Sinvad. Il annonce qu’ils vont travailler avec les écoles pour une meilleure sensibilisation et un meilleur ancrage des questions liées à la gestion des déchets domestiques. Une trentaine d’écoles vont être ciblées pour travailler avec les potaches. Il y sera monté des clubs environnement qui seront dotés et accompagnés. Il leur sera aussi fourni du matériel et tous les accessoires nécessaires pour la gestion des déchets. Déjà, informe Ndao, «il a été pris langue avec l’inspecteur d’académie pour avoir son accord. Nous pensons que cela aura un impact positif quand on sait que si les élèves sont conscientisés, cela aura une répercussion dans les familles». Ce qui débouchera sur un changement des comportements, pour le grand intérêt de l’environnement.