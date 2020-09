Le Commissariat spécial de la police de Touba a déféré 139 personnes au Parquet entre le 1er et le 31 août pour différents délits présumés. Aussi, plusieurs véhicules et motos ont été mis en fourrière. Selon un communiqué dudit commissariat, 65 agents ont participé à l’opération. Le même document aussi a indiqué que 1185 personnes ont été interpellées dont 856 pour non-respect du port de masque. «118 personnes ont été interpellées pour vérification d’identité, 44 pour nécessité d’enquête, 36 pour détention et usage de produits cellulosiques, 52 pour ivresse publique manifeste et 3 autres pour conduite sans permis de conduire. 11 individus ont été aussi interpellés pour vagabondage, 5 autres pour abus de confiance et 2 pour association de malfaiteurs, vol en réunion commis la nuit avec un moyen de transport», lit-on dans le communiqué. En effet, certains ont été mis aux arrêts et déférés au Parquet pour des délits présumés de recel, vol avec violence ou d’agression avec usage d’armes blanches. De même, 2210 pièces d’identité ont été saisies, 421 motos et 83 véhicules mis en fourrière.