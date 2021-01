Le ministère des Infras­tructures, des transports et du désenclavement a sorti un arrêté hier, portant prorogation de la période de validité du contrôle technique des véhicules automobiles opérant dans les régions de Dakar et de Thiès. «Compte tenu de la réduction des heures de service des centres de contrôle technique des véhicules automobiles opérant dans les régions de Dakar et Thiès, en raison de la pandémie du Covid-19, toutes les durées de validité du contrôle technique des véhicules particuliers immatriculés dans ces deux régions sont prorogées jusqu’au 31 mars», annoncent les services de Mansour Faye. Mais, précisent-ils, «les contrôles techniques des véhicules de transport public et privé de personnes et de marchandises sont exclus de la prorogation. Durant la période de prorogation de la validité du contrôle technique, le propriétaire est tenu d’assurer un entretien correct de son véhicule et de le garder en bon état de fonctionnement».