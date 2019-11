Nos chefs religieux, musulmans comme chrétiens, se font une priorité de contrôler avec quel genre d’individu les ouailles partagent leur lit, pour savoir s’il s’agit d’un homme ou d’une femme. Et ils promettent tous les maux de l’enfer ici et dans l’au-delà, à ceux et celles qui ne couchent pas avec le «bon» sexe. Pourtant, on aimerait autant les entendre dans les cas des violences faites aux femmes et aux enfants, ainsi que dans les questions comme les détournements de deniers publics, entre autres. Leur mutisme là-bas les rend presque inaudibles ailleurs.