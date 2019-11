L’arbitrage africain ne sort pas grandi des deux premières journées des éliminatoires de la Can 2021. En dépit des efforts de la Caf, force est de constater que le chantier reste vaste. Si dans l’ensemble, les matchs se sont déroulés sans véritables heurts, certaines prestations des hommes en noir laissent à désirer. A l’image de l’Angolais Joao Ama­do Muanda qui a accordé un penalty imaginaire à la Côte d’Ivoire contre le Niger. Consé­quence, c’est l’unique but du match. Mardi à Tunis lors du match entre la Libye et la Tanzanie, il y en avait pour le Malawite Ishmael Chizinga. Le seul à avoir vu une main d’un défenseur des Taifa Stars et accordé un penalty à la Libye. Autre exemple de cette deuxième journée entachée d’erreurs arbitrales, le Tchadien Alhadi Aliou Mahamat. Ce dernier a été au cœur de nombreuses controverses lors de Kenya-Togo à Nairobi. Au point de mettre Claude Le Roy, le sélectionneur des Eperviers, hors de lui en conférence de presse. «C’est triste ce qui se passe dans le football africain. L’arbitre n’était pas bon aujourd’hui (Ndlr: lundi). Nous analyserons mais c’était terrible», a pesté le technicien français dans des propos rapportés par Goal.