Les Comités nationaux olympiques (Cno) sénégalais et français ont conclu un accord de partenariat en vue de contribuer à la parfaite organisation et à la réussite des Jeux Olympiques de la Jeunesse de Dakar 2022 et des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.

Comme d’habitude, le Comité d’organisation des Jeux Olym­piques de la Jeunesse (Cojo) mène aux pas de charge ses activités liées aux préparatifs de «Dakar 2022».

C’est ainsi qu’en perspective des Jeux Olympiques de la Jeunesse de «Dakar 2022» et des Jeux Olympiques et Paraly­mpiques de «Paris 2024», «les Comités nationaux olympiques sénégalais et français ont conclu hier à Paris un accord de partenariat en vue de contribuer à la parfaite organisation et à la réussite de ces évènements majeurs ainsi qu’une meilleure coopération entre les fédérations des deux pays», informe le communiqué.

Le président du Cnoss, Mamadou Diagna Ndiaye, et son homologue français, Denis Mas­seglia, ont ainsi apposé leur signature au siège du Cnosf «sur un ambitieux protocole de coo­pération. Celui-ci vise notamment à développer les échanges bilatéraux et la coopération dans le domaine du sport afin de renforcer l’amitié et la compréhension entre les peuples sénégalais et français. Le développement des principes fondamentaux et des valeurs essentielles de l’olympisme conformément à la charte olympique, la lutte contre le dopage et la promotion de l’éthique du sport sont entre autres, des points majeurs de la coopération entre les deux institutions», poursuit la source.

Diagna Ndiaye : «Encourager la jeunesse africaine à s’investir davantage dans le continent»

Mamadou Diagna Ndiaye et Denis Masseglia se sont entendus sur «la nécessité d’intensifier ce type de collaboration en faveur de la pratique du sport, notamment dans les domaines de l’éducation physique, du sport pour tous et du sport de haut niveau».

Selon le président du Cnoss, Diagna Ndiaye, qui était accompagné de Ibrahima Wade, Coordonnateur général de «Dakar 2022», «le sport peut être un moyen important d’encourager la jeunesse africaine à s’investir davantage dans le continent au lieu de braver les voies souvent dangereuses vers des aventures incertaines».

Notons que le président du Cio, Thomas Bach, était en visite à Dakar la semaine dernière. S’exprimant sur les préparatifs de «Dakar 2022», il s’est dit «impressionné par l’engagement et l’enthousiasme des Sénégalais» par rapport à cet évènement que l’Afrique organise pour la première fois. Il a dans la même foulée annoncé une bonne nouvelle avec la mise à disposition d’une somme de 90 millions de dollars pour le Comité d’organisation.

Suffisant pour booster toutes les énergies en direction de ce «Dakar 2022» «qui sent déjà bon», pour reprendre les propos du président Diagna Ndiaye.

